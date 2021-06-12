Первым забитым мячом на нынешнем Евро был автогол, его автором стал Мери Демираль. Впервые в истории турнир начался с гола в свои ворота, информирует OptaJoe.

Турция – Италия – 0:3 – видео голов и обзор матча

Памятным поединок турок и итальянцев точно будет для "Скуадры адзурры". Впервые за 39 матчей, которые команда провела на всех чемпионатах Европы, ей удалось отличиться сразу тремя результативными ударами.

Заметим, что в группе А еще играют Швейцария и Уэльс. Их встреча состоится сегодня, 12 июня, уже в 16:00.

Италия смела Турцию в матче-открытии Евро-2020 – шикарный старт мощной "Скуадры Адзурры"