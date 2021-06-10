"Стартовый матч – всегда самый сложный поединок, но мы должны сосредоточиться на работе и получать удовольствие.

Манчини назвал своего фаворита Евро-2020 – это не сборная Италии

Мы очень уважаем Турцию, потому что это качественная команда с хорошими, талантливыми игроками. Мы должны сосредоточиться на своей работе и просто наслаждаться. У нас тоже замечательные игроки, и мы сформировали хороший командный дух.

Я уверен, что мы доберемся до Лондона (где запланированы полуфиналы и финал турнира – прим.). Желание быть главными героями на этом Евро огромна, но в стартовом матче нужно играть беззаботно, и мы можем это.

Пока я еще ничего не решил по стартовому составу. Есть много ситуаций, которые нужно учитывать, и игроки должны быть сосредоточены. Но они знают, что если не выйдут в старте, то смогут помочь по ходу матча", – цитирует Манчини сайт УЕФА.

На групповом этапе Евро-2020 итальянцам будут противостоять сборные Турции, Уэльса и Швейцарии.

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