Турция – Италия: Манчини назвал свой "козырь", который помог разбить соперника в первом матче Евро-2020
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал стартовый поединок Евро-2020 против Турции (3:0).
"Мы показали хорошую игру. Не смогли забить в первом тайме, было непросто, ведь это был дебют, а Турция – очень хорошая команда. В таких матчах тебе нужно все. Нам помогла поддержка трибун, мы довольны, думаю, команда сыграла действительно хорошо.
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Главную роль сыграло то, что мы быстро двигали мяч, всегда был свободен игрок для получения паса. Было важно хорошо начать, мы рады за наших болельщиков и всех итальянцев.
Вечер получился великолепным, и я надеюсь, что впереди еще много таких. Финал? До него еще далеко. Впереди шесть матчей", – цитирует Манчини Football Italia.
Разгромная победа позволила итальянцам возглавить группу А.
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