"Мы показали хорошую игру. Не смогли забить в первом тайме, было непросто, ведь это был дебют, а Турция – очень хорошая команда. В таких матчах тебе нужно все. Нам помогла поддержка трибун, мы довольны, думаю, команда сыграла действительно хорошо.

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Главную роль сыграло то, что мы быстро двигали мяч, всегда был свободен игрок для получения паса. Было важно хорошо начать, мы рады за наших болельщиков и всех итальянцев.

Вечер получился великолепным, и я надеюсь, что впереди еще много таких. Финал? До него еще далеко. Впереди шесть матчей", – цитирует Манчини Football Italia.

Разгромная победа позволила итальянцам возглавить группу А.

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