"Для нас большая честь играть в матче открытия такого турнира. В каждом турнире важными являются первый и последний матчи. Если мы проиграем сейчас, то все в группе для нас очень усложнится.

Турция – Италия: пресс-конференция Роберто Манчини перед матчем-открытием Евро-2020

Италия – классная команда, которую я очень уважаю. Наша сборная впервые играет в матче открытия, а для всех, кроме трех моих футболистов, это первое Евро в карьере. Манчини хорошо знает турецкий футбол, поскольку работал в Галатасарае. Он собрал под итальянскими флагами замечательную команду, но мы приехали сюда за победой.

В 2002 году мы приехали на чемпионат мира с футболистами, у которых не было опыта выступления в финальных турнирах, и хорошо себя проявили. Здесь может случиться подобное. В лагере команды сейчас царит подобное настроение. Здесь мы все с одной целью", – цитирует Гюнеша сайт UEFA.

Напомним, на ЧМ-2002 турки пробились в полуфинал, где уступили бразильцам. На групповом этапе Евро-2020 подопечные Гюнеша сыграют со сборными Италии, Уэльса и Швейцарии.

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