Турция принимала Хорватию в спарринге. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Турция и Хорватия организовали настоящее зрелище для болельщиков, расписав боевую ничью в поединке с 6-ю голами.

Забитые мячи на любой вкус соперники разделили ровно на два тайма. За игрой ни одна из команд не владела явным преимуществом, хотя до стартовтого свистка определенным фаворитом считались именно хорваты.

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