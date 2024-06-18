Турция встречается Грузией в рамках первого тура группового этапа Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Турция – Грузия состоится сегодня, 18 июня. Стартовый свисток на Вестафаллен штадион в Дортмунде прозвучит в 19:00. Это будет первый матч сборной на крупном турнире в истории Сакартвело. Смотреть игру можно на медиасервисе MEGOGO, который является официальным транслятором Евро-2024 в Украине.

Турция – Грузия: анонс матча Евро-2024

Турция – Грузия: стартовые составы:

Турция: Гюнок – Мюльдюр, Акайдин, Бардакчи, Кадиоглу – Айхан, Чалханоглу – Гюлер, Кёкчу Йылдыз – Йылмаз

Грузия: Мамардашвили – Какабадзе, Квиркелия, Кашия, Двали, Меквабишвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Цитаишвили, Микаутадзе, Кварацхелия

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