Главный тренер Шахтера Арда Туран получил персональную поддержку во время матча с Александрией (2:0).

31 августа донецкий Шахтер одолел Александрию в матче четвертого тура УПЛ (2:0). Во время игры наставника "горняков" поддерживали турецкие болельщики.

Интересно, что некоторые сторонники Турана пришли на игру в футболках Галатасарая – клуба, в котором тренер Шахтера выступал в начале и в конце своей карьеры игрока.

Напомним, что Туран перед началом сезона стал главным тренером Шахтера. Контракт будет действовать три сезона. "Горняки" будут выступать в Лиге конференций.

