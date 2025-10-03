– Добрый вечер всем. Мы приехали сюда из Украины, где идет война. По всему миру происходят войны. Люди и дети умирают от голода. И именно в эти дни флотилия "Сумуд" направляется в Газу. Они пытаются стать символом надежды. Мы не знаем, что можем сделать со своей стороны. Оставаясь в одиночестве, мы мечтаем остановить войны. И я хотел бы призвать лидеров, которые могут остановить войны в мире, сделать реальные шаги и проявить инициативу, чтобы остановить смерть людей и детей. Мы должны остановить эти войны. Я не понимаю, как они могут происходить в современном мире. Это невозможно понять. Я всем сердцем и в своих молитвах со всеми, кто переживает войну в Палестине, в Украине.

Что касается игры, мы не смогли хорошо начать матч. Мы были далеки от единоборств и игры один в один. И несмотря на место соперника в турнирной таблице, против таких команд, как Абердин, играть сложно, ведь в шотландском чемпионате они среди лидеров по количеству выигранных дуэлей и по физическим качествам. Они начали игру с оборонительной схемой 5-2-3, и их два атакующих футболиста сумели контролировать наших четырех в построении атак. Наше решение было через фланговых защитников и опорного полузащитника. Но из-за того, что наши "восьмерки" слишком рано шли вперед, мы не находили нужных решений. А две их "шестерки" очень легко контролировали нашу среднюю линию. Так матч и продолжался долгое время.

Мы владели мячом, но, несмотря на это, не могли достичь результата и реализовать наши решения. Затем нам удалось найти больше возможностей благодаря более широкой игре наших вингеров и расположению фулбеков больше внутри. Благодаря диагональным передачам мы находили наших вингеров, а движение опорного полузащитника стало лучшим для поиска решений. На таком стадионе играть сложно и тяжело противостоять команде, которая делает ставку на длинные передачи, стандарты и вбрасывания.

В начале нам было нелегко, но потом, учитывая еще и ветер, пришлось адаптироваться к условиям, потому что в футболе иногда случаются такие тяжелые обстоятельства, и нужно уметь приспосабливаться – мы смогли это сделать. Мы молодая команда, и эта победа очень важна для нас. Выиграть у такого клуба, как Абердин, с его футбольной культурой и историей – это действительно делает нас очень счастливыми.

– Отличное начало кампании. Какие ваши общие впечатления от игры бразильцев? Марлон Гомес был особенно влиятельным. Как вы считаете, в дальнейшем в этом турнире команде будет немного легче? Можно ли сказать, что эта игра дала представление о том, как будет складываться остальная часть кампании? Вы входите в число шести-семи главных фаворитов, но все же. Вы победили, но как, по вашему мнению, будут развиваться события дальше?

– Прежде всего, у нас были похожие матчи и раньше. Например, с Бешикташем мы забивали голы после 30-50 передач в рамках одной атаки. Игра в пас всегда важна для нас, но важно и то, как именно происходят эти передачи. Мы контролируем игру, но нам не нравятся статичные передачи, мы стремимся, чтобы они сопровождались дриблингом, который отсекает соперника. Что касается Марлона Гомеса, то у него очень хороший игровой профиль и черты характера. Он великолепный футболист, способен действовать на любой позиции. Его сегодняшняя игра меня очень порадовала. Также хотел бы отметить Лукаса Феррейру, который впервые вышел в стартовом составе и отметился голом.

Что касается статуса фаворита в этом турнире, то у Шахтера это в культуре – всегда оставаться конкурентоспособными в Европе. В то же время мы молодая и новая команда, мы стараемся учиться на каждом уровне и приобретать опыт. Поэтому, считаю, логичнее смотреть на все шаг за шагом. Конечно, Лига конференций нас очень вдохновляет, и наша самая большая мечта здесь – играть матчи, в названии которых есть слово "финал", – сказал Туран на послематчевой пресс-конференции.

