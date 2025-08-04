– Успели соскучиться по чемпионату Украины и каким получился матч для команды?

– Конечно, успели соскучиться именно по нашей украинской атмосфере. Впервые играю в Тернополе, вообще впервые в этом городе, поэтому мне очень понравилась атмосфера. Как я слышал, было 7 тысяч зрителей – почти как на матче с Бешикташем. Очень кайфую, когда болельщики настолько любят футбол и поддерживают, особенно в наше непростое время. Поэтому я доволен.

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А насчет матча – мы знали, что будет сложная игра, тем более после еврокубков. Немного устали, но Мистер сделал ротацию. Поединок получился тяжелым: и погода, и поле дали о себе знать. Но самое главное – мы достигли положительного результата, победили и взяли три очка. Двигаемся дальше.

– Эпицентр – это новичок УПЛ. Чувствовалось ли это сегодня?

– Если честно, они имеют хорошее качество. Я бы даже не сказал, что они играли в Первой лиге. Сейчас, как по мне, чемпионат выравнивается, и много сильных игроков выступает как в Первой лиге, так и в других клубах. Я знаю Сергея Николаевича Нагорняка – он тренировал меня в юношеской сборной. Хороший тренер, было видно, что команда очень серьезно настроилась на нас. Мы, собственно, и ожидали тяжелой игры.

– По твоему мнению, что помешало Шахтеру открыть счет в этом матче чуть раньше?

– Было много хороших моментов, но не реализовали. Я не забил, Бондаренко не реализовал момент, у Лассины также были шансы. Думаю, нужно работать над реализацией, потому что в каждом матче у нас есть достаточно моментов. Вспомните игру с Ильвесом – 0:0, и с Бешикташем также. Надо совершенствовать именно этот аспект – и все будет хорошо. Главное, что моменты создаем.

– В перерыве раздевалка была эмоциональной от Арды Турана?

– Вы же знаете Мистера – он всегда эмоциональный. Независимо от того, с кем мы играем – с Бешикташем, Ильвесом или Эпицентром – он всегда заряжен.

– Сегодня Шахтер впервые сыграл в третьем комплекте новой формы. Как тебе наши новые цвета?

– Очень необычно. Но мне нравится яркая форма. Главное, чтобы она нравилась болельщикам.

– Болельщики выкрикивают твою фамилию. Что ты чувствуешь в такие моменты?

– Если честно, я счастлив, потому что это очень приятно. После матча дети там чуть не съели (улыбается). Очень приятно, что в Тернополе и вообще в любом уголке Украины меня знают, поддерживают и болеют за меня, – сказал Судаков для пресс-службы клуба.

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