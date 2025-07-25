"Мы не сразу почувствовали игру. Потом, когда поняли, что игра получается и все под нашим контролем, то смогли атаковать, больше создавать моменты и играть через пас.

"Мы это запомним": Абрахам "угрожает" Шахтеру – ему не понравилось поведение "горняков" после матча

У нас оборона очень хорошая. Коля, Валерий, Фима – все очень хорошо сыграли в обороне, поэтому и у Абрахама не было шансов, и моментов у Бешикташа.

Установка Турана перед матчем? Наслаждаться игрой, не волноваться и кайфовать от футбола, от жизни футболиста.

Как наслаждаться игрой при таком давлении трибун? Когда ты играешь, ты этого не чувствуешь. Ты их уже не слышишь. Поэтому, мне кажется, это нормально", – сказал Очеретько для Террикона.

Шахтер уверенно разбил Бешикташ в квалификации ЛЕ – бразильцы забили четыре гола на выезде