"Мы уважаем Панатинаикос за его культуру, его болельщиков и его стадион. Мы будем готовы к завтрашней игре, готовы соревноваться.

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Мы попробуем играть в свой футбол без отступлений, но понимаем, что это будет трудно, ведь у них есть опытные игроки, которые могут играть очень хорошо. Мы сохраним это уважение во время игры. Постараемся показать свой динамизм на поле и использовать молодых игроков. Думаю, это будет интересная игра для просмотра обеими командами, но даже если мы получим преимущество в первой игре, будем помнить, что это двухматчевое противостояние, и будем соответственно распределять силы в течение 90 минут на поле.

У Панатинаикоса очень хорошая команда. Могу сказать, что они эффективны при фланговых навесах. Иногда им нравится владеть мячом. В зависимости от состава, который выйдет на поле, у них есть разные способы игры. И мы соответственно готовим каждого игрока.

Например, если Тете будет играть на правом фланге атаки, он больше будет смещаться в середину. Если это будет Пельистри, то он больше будет использовать фланг. Поэтому тактика и зоны, в которых они будут играть, будут зависеть от игроков, которых они выберут.

Конечно, их крайние защитники тоже много открываются в свободные зоны и делают много навесов. Вот так мы пытаемся наработать стратегию на матч, потому что против такой команды, как Панатинаикос, нужно быть готовыми к любому аспекту игры", – цитирует Турана ТгіЬцЬцпа.

Напомним, что матч Панатинаикос – Шахтер состоится завтра, 7 августа. Команды выйдут на газон Олимпийского стадиона в Афинах. Бельгийский рефери Эрик Ламберхтс даст стартовый свисток в 21:00 по киевскому времени.

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