“Сегодня мы не сыграли хорошо. Хочу поздравить Металлист 1925 с положительным для них результатом.

Я не хочу видеть такой футбол, даже если бы мы победили. Я беру ответственность за эту ничью на себя. К сожалению, нам не удалось добыть 3 очка.

Я не знаю как сыграло Динамо. Нам надо в первую очередь побеждать в собственных матчах. Спорный забитый мяч Калюжного? В первую очередь эта ничья – проблема нашей игры и реализации. Но если бы подобный эпизод произошел в матче условного Милана или Интера – разгорелся бы серьезный скандал. Я надеюсь, что после игры судьи хорошо подумают над своими решениями.

Игра без Судакова и Кевина? Педринью провел скромную игру, пока что ему тяжело в новой роли. Молодым ребятам, которые лишь присоединились к нам, нужно время для адаптации. Потеря Судакова и Кевина является болезненной, но в долгосрочной перспективе мы должен", – заявил Арда Туран в послематчевом комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, что Шахтер упустил возможность догнать Динамо и остался вторым в турнирной таблице УПЛ.

