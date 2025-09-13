Туран разнес Шахтер из-за ничьей против Металлиста 1925: "Я не хочу видеть такой футбол, даже если бы мы победили"
Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал ничью против Металіста 1925 (1:1) в пятом туре УПЛ.
“Сегодня мы не сыграли хорошо. Хочу поздравить Металлист 1925 с положительным для них результатом.
Я не хочу видеть такой футбол, даже если бы мы победили. Я беру ответственность за эту ничью на себя. К сожалению, нам не удалось добыть 3 очка.
Я не знаю как сыграло Динамо. Нам надо в первую очередь побеждать в собственных матчах. Спорный забитый мяч Калюжного? В первую очередь эта ничья – проблема нашей игры и реализации. Но если бы подобный эпизод произошел в матче условного Милана или Интера – разгорелся бы серьезный скандал. Я надеюсь, что после игры судьи хорошо подумают над своими решениями.
Игра без Судакова и Кевина? Педринью провел скромную игру, пока что ему тяжело в новой роли. Молодым ребятам, которые лишь присоединились к нам, нужно время для адаптации. Потеря Судакова и Кевина является болезненной, но в долгосрочной перспективе мы должен", – заявил Арда Туран в послематчевом комментарии УПЛ ТВ.
Напомним, что Шахтер упустил возможность догнать Динамо и остался вторым в турнирной таблице УПЛ.
