"Мы теряем много моментов. Нам нужно быть внимательнее, когда мы подходим к завершению, и больше стремиться забивать.

Нужно больше гореть желанием забить гол и еще сильнее к этому стремиться. Мы работаем над каждой деталью, но иногда дело не в деталях, принципах или тактике. Когда подходишь к завершению, нужно сильнее чувствовать гол, больше стремиться его забить.

Когда подходишь к штрафной площадке, нам нужно больше энергии, больше запала. Потому что не так просто добраться до штрафной, 23 момента, 1-2 метра", – приводит слова Турана пресс-служба Шахтера.

Напомним, Вторая игра между Серветтом и Шахтером состоится 28 августа в Женеве (Швейцария). Победитель двухматчевого противостояния будет играть в основном этапе Лиги конференций.

