– Конопля и Алиссон не смогли закончить матч. Уже известно, что с ними? И так же травмирован Кевин. Следует ли ждать его в матче в четверг?

– Алиссон получил небольшое повреждение, когда произошел эпизод со столкновением, поэтому мы его заменили в экстренном порядке, чтобы избежать худших последствий его травмы.

Голы Винисиуса и Конопли в видеообзоре матча Верес – Шахтер – 0:2

Конопля тоже почувствовал небольшую боль в приводящей мышце, поэтому, конечно, мы заменили его также превентивно, чтобы предотвратить травму.

Проведем обследование и, как только что-то будет известно, опубликуем соответствующую информацию. Что касается Кевина, то он начнет подготовку с нами завтра, но для нас сейчас важнейшей миссией является его постепенная интеграция и возвращение к тренировочному процессу, чтобы никоим образом не навредить ему и команде в целом. Поэтому я рад, что команда восстанавливает свой полноценный состав, и считаю, что мы на правильном пути восстановления нашего кадрового потенциала, – цитирует Турана пресс-служба Шахтера.

Напомним, что Шахтер победил Верес в третьем туре УПЛ со счетом 2:0. Далее "горняков" ждет встреча в плей-офф Лиги конференций против Серветта.

