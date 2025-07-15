"Все тренеры, с которыми я работал и работаю в Шахтере, имеют хорошие человеческие качества. Тот же Арда Туран внимательно выслушивает наши вопросы или какие-то пожелания.

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А что касается непосредственно сравнения с Пушичем, то есть отличие в том, как нужно атаковать и как обороняться. Это должен быть компактный блок, который всегда двигается. Это больше не про один в один, а про зоны, как их правильно перекрывать и как перемещаться. Есть в арсенале тренера и интересные моменты, когда нужно проявлять агрессию при потере мяча. Как я уже сказал, при нынешнем тренере добавилось много физической работы, бега, как с мячом, так и без мяча", – объяснил Бондарь в интервью Sport.ua.

Напомним, Пушич в прошлом сезоне выиграл с Шахтером Кубок Украины, но "горняки" впервые за 29 лет не попали в топ-2 чемпионата. Официальный дебют Турана получился сверхуверенным – разгром финского Ильвеса со счетом 6:0 в квалификации Лиги Европы.

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