"В первую очередь хотел бы поздравить игроков с важной победой. Сегодня погодные условия и ход поединка не способствовали легкой игре. Ребята продемонстрировали хороший настрой. Особенно сложно было войти в игровой ритм футболистам, которые до этого не имели много игровых минут до этого момента. Я действительно ценю, что они много тренировались, серьезно работали и сегодня проявили настоящее желание, залогом которого стала наша сегодняшняя победа.

Дебютный гол новичка "горняков" в видеообзоре матча Полесье Ставки – Шахтер – 0:1

Я насладился отдельно взятыми деталями, которые сформировали картину сегодняшней встречи. Хотел бы поблагодарить игроков за профессионализм и достойное отношение к этой работе.

Мы всегда должны быть сфокусированы на реализации в первую очередь, будучи командой такого калибра, как Шахтер, которая всегда хочет исповедовать атакующий стиль. Такая ситуация может случиться на тренировке. Когда мы практикуем атакующую модель 10 против 2 на тренировках, все равно бывает, что игроки немного подкачивают с реализацией.

Несмотря на небольшое количество голов, зрители сегодня могли насладиться действительно качественным футболом в исполнении двух команд. Одной из более атакующей стороны и второй, которая хорошо выстроила свою линию обороны. также для нас в контексте этого противостояния было важным дать вернуться игрокам, которые были травмированы в течение определенного времени: Крыськив, Невертон", – сказал Туран для УПЛ ТВ.

Напомним, Шахтер минимально победил любительский клуб Полесье Ставки (1:0) и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.

