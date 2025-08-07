"Кевин очень важен для нас, я это знаю, но для меня все мои игроки очень важны. Они одинаковы по уровню своей значимости.

Впрочем Кевин – особенный игрок для наших решений в атаке. Я люблю его как брата, не только как футболиста. Если его нет с нами, это грустно, но мы с нетерпением ждем его возвращения.

Это произойдет довольно быстро, но главное, чтобы он был готов. После того, как он будет готов, мы сможем о нем говорить. Ведь я не знаю точной информации, врачи знают лучше меня. Это очень важно для нас. Действительно важно. Посмотрим. Мы сейчас думаем только о завтрашнем матче. И Кевин тоже думает об этой игре, хотя ему это непросто", – цитирует Турана пресс-служба Шахтера.

Напомним, недавно стало известно, что вингер Шахтера Кевин не полетел с командой в Афины. У 22-летнего бразильца травма, и сейчас он проходит восстановление. В текущем сезоне Кевин успел принять участие в трех матчах, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.

К слову, Шахтера и Панатинаикос сыграют сегодня, 7 августа. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

