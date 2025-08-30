Главный тренер Шахтер Арда Туран уже не впервые привлекает внимание своей эмоциональностью. На этот раз – во время ответного матча квалификации Лиги конференций.

Арда Туран уже с первых дней работы во главе Шахтера продемонстрировал свою страсть, характерную для него еще во времена игровой карьеры.

Пресс-служба "горняков" запостила отдельное видео с действиями Арды Турана во время ответного матча против Серветта. Турецкий наставник не только эмоционально руководил своей командой, но и огненно реагировал на решение арбитра или события на поле.

Напомним, что Шахтер в овертаймах одолел швейцарский Серветт (2:1) благодаря голу Кауана Элиаса. Первый поединок завершился ничьей 1:1, а основное время второй встречи также завершился со счетом 1:1.

