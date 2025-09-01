"Что касается Кевина и Георгия Судакова, их трансферы в Фулхэм и Бенфику, соответственно... Я думаю, клуб уже скоро объявит официально. Это часть нашей стратегии, о которой меня сразу проинформировали, как только я пришел в этот клуб. Мы над этим работаем.

Я общался много с Дарио Срной, Сергеем Палкиным и Ринатом Ахметовым. Мы знаем, как планируем строить команду. Непросто терять двух ключевых игроков, они очень помогли мне в процессе прихода в команду и адаптации. Нам сейчас нужно работать над тем, чтобы качественно их заменить, но я доверяю той стратегии, которую мы с Дарио Срной и другими топ-менеджерами имеем.

У нас стоит цель – построение сильной команды, которая сможет вернуть в Украину еврокубок. Это не случится в один день. В качестве примера я привожу команду Пепа Гвардиолы Манчестер Сити. Им понадобились целые годы, чтобы построить систему, которая регулярно может обеспечивать результат и добывать трофеи.

Что касается Жоры и Кевина, они невероятные ребята, просто замечательные люди к тому же, чрезвычайно качественные исполнители. Желаю им успешных карьер, чтобы их обходили травмы, чтобы они получили как можно больше титулов и трофеев. Я действительно рад, что мы сумели реализовать их мечты, а они помогали нам реализовывать наши", – сказал Туран на послематчевой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Кевин перейдет в английский Фулхэм. Сумма трансфера составит более 42 миллионов евро. Георгий Судаков недавно перебрался в португальскую Бенфику. Шахтер получил за переход своего игрока 27 млн евро, также "горняки" будут иметь процент от его перепродажи.

