– Очень красивая игра в нашем исполнении с разных ракурсов. Мы прибегли сегодня к некоторым изменениям – в большей степени именно в атакующей фазе. Я действительно был рад наблюдать сегодняшнюю игру. Я считаю, что мы вернулись к нашим настройкам, которые должны быть нашими по умолчанию. Это была действительно наша игра, которую мы стараемся исповедовать.

Дубль Педринью в видеообзоре матча Рух – Шахтер – 0:4

Я напрямую говорю своим игрокам, если мне что-то не нравится из того, что они делают, или не выполняют какие-то мои указания. Сегодня мне не в чем их упрекнуть.

Сегодня, мне кажется, был именно подобный энциклопедичный пример того, как мы должны играть. Я искренне надеюсь, что мы останемся на вершине турнирной таблицы, продолжим сохранять ту же энергию, ту же эмоцию и перенесем их на другие противостояния.

– Насколько легко или трудно было поддерживать темп, когда счет уже стал комфортным для вас?

– Безусловно, не просто всегда поддерживать нужный ритм и сохранять его высоким, даже когда вы уже сумели обеспечить себе определенное преимущество в счете.

Думаю, можно вернуться на 3 дня назад, когда Рух встречался с Полесьем в Кубке Украины. Они одержали убедительную победу и вместе с тем очень хорошо продемонстрировали все основные постулаты футбола, создавали много ситуаций один в один, врывались в штрафную площадку, их фулбеки также высоко поднимались при позиционных атаках.

Если анализировать нашу сегодняшнюю игру, я считаю, что мы достойно провели ее с тех же паттернов. Мы очень много создавали в переходных фазах, создавали ситуации один в один, пытались насыщать штрафную зону оппонента.

Могу вас заверить, что без должного отношения, без должных усилий вы не сумеете отличиться голом даже в рамках тренировочного процесса. Поэтому я полностью доволен той энергией, которую сегодня принесли мои футболисты. Футбол – это серьезная игра, и сегодня мы действительно очень серьезно отнеслись к противостоянию, – приводит слова Турана Tribuna.

Напомним, Шахтер обыграл Рух (4:0) в седьмом туре УПЛ и возглавил турнирную таблицу УПЛ. "Горняки" опережают ближайшего преследователя – киевское Динамо, на два очка.

Шахтер уверенно победил Рух и опередил Динамо на вершине – дебютный гол летнего новичка в УПЛ, новая красота от Изаки