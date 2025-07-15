Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился мыслями о старте своей работы во главе "горняков" и целях, поставленных на сезон.

"Шахтер – замечательная организация, у которой есть глубокая культура и ДНК успеха. Я очень рад быть здесь. У нас фантастическая атмосфера на предсезонных сборах. Мои игроки очень положительно реагируют на интенсивность тренировок. Я очень рад. Конечно, у нас здесь большие цели, но мы будем продвигаться шаг за шагом.

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Во-первых, мы хотим снова выиграть чемпионат Украины, это наша краткосрочная цель. Конечно, мы также хотим быть очень успешными в Европе. Этот клуб имеет историю триумфов в Европе. Мы хотим помнить эти моменты и писать новые истории", – поделился Туран в интервью Marca.

Напомним, Арда Туран в конце мая этого года стал главным тренером Шахтера. В первом официальном матче во главе команды турецкий наставник одержал сокрушительную победу над финским Ильвесом (6:0).

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