"Со знаком минус могу отметить Судакова. Этот ажиотаж вокруг его трансфера может повлиять на психологическое состояние игрока, особенно во время тренировок.

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Мы же видим, как тот-таки Бражко сник после сорванного трансфера в Вулверхэмптон. Знаете, больно, когда тебя подбрасывают, но потом забывают поймать.

Но, я думаю, что все эти невзгоды Судакова минуют. Мы видим, что Туран ни с кем не церемонится – если игрок выпадает, то он его меняет. Так и вышел Очеретько вместо Судакова на старте второго тайма. Такой холодный душ иногда помогает игрокам прийти в себя", – цитирует Федорчука Украинский футбол.

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