"Нигде в мире не бывает просто выигрывать 6:0, поэтому я поздравляю свою команду от всего сердца. Это прекрасное открытие сезона. Я очень счастлив такому счету, однако некоторые аспекты игры еще надо улучшить. Впрочем, я вдохновлен результатом.

Шахтер – Ильвес – 6:0 – видео голов и обзор матча

Нелегко было так напряженно тренироваться при такой жаре, непросто было и футболистам одержать такую победу, но они это сделали. Мы еще готовимся к сезону. Мы будем в еще лучшей форме во второй игре. Если ты носишь футболку Шахтера, то должен быть на топ-уровне в каждом матче. Впрочем, ответный матч при таких условиях будет хорошей тренировкой для подготовки к другим поединкам.

Конечно, бразильцы имеют невероятный потенциал, однако не только они, но и украинцы – Судаков, Очеретько – они были великолепны сегодня, действовали великолепно. Я очень доволен всей командой.

Чтобы игроки реализовали свой потенциал, мы дадим им понимание, что нужно улучшить. Например, это уже заметно в голах, когда мы давим на мяч и забиваем. Но прежде всего, футболисты должны обороняться, они делали это хорошо. У них замечательное качество, но еще можно улучшать уровень", – сказал Туран в эфире УПЛ ТВ.

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