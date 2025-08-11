"Трудности в УПЛ? Проблема не в украинском футболе. Футбол везде одинаковый, но если делать такие ошибки, то будет такой результат. У нас молодая команда с перспективой. Я поддерживаю своих игроков, я с ними. Впереди много матчей, мы исправимся. Их ошибки – моя ответственность.

Судьи? Не буду говорить о судьях, когда мы пропустили три мяча. Но они могли бы вести себя вежливее с игроками.

Травмы игроков атаки? Мы ищем варианты, но у нас нет проблем в атаке, мы забиваем. Проблемы в другом – в обороне. Мы работаем над этим", – сказал Туран в интервью пресс-службе Шахтера.

Напомним, что Шахтер сыграл вничью с Карпатами в матче второго тура УПЛ – 3:3. Свой следующий поединок "горняки" проведут против греческого Панатинаикоса в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч состоится 14 августа, начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

