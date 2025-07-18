"После первого матча для Шахтера это была тренировочная игра, но такого соперника надо было обыгрывать в любом случае, даже запасными. Не знаю, может, футболисты Шахтера играли под большими нагрузками или просто зазнались. Вариантов может быть много.

Шахтер опозорился с представителем Второй лиги Словении, сенсационно проиграв перед дуэлью с Бешикташем

Самое смешное, что Туран хочет, чтобы Динамо никогда ничего не выигрывало, а сам банщиков обыграть не может.

Туран может смело сказать, что после первой игры с Ильвесом Шахтер уже начал готовиться к Бешикташу. Возможно, так и есть, и он боялся, чтобы игроки не получили травмы. Зачем рыгать, если впереди две игры с серьезным соперником? Тем более попробуй заставить бразильцев что-то делать, если в первой игре все было решено.

Какие ожидания от матча Шахтера с Бешикташем? Стамбульцы, смотрю, уже делают смелые заявления. Они, видимо, думают, что Шахтер приедет к ним таким же, каким был в прошлом сезоне УПЛ. Но я надеюсь, в Стамбуле мы увидим другой Шахтер. Для Турана главное сейчас – Бешикташ. Он может проиграть всем, но обязательно должен победить принципиального соперника", – сказал Леоненко в комментарии Sport-Express.

Напомним, после ничьей с Ильвесом (0:0) Шахтер успел провести спарринг с Триглавом, в котором сенсационно проиграл представителю Второй лиги Словении.

Шахтер прошел Ильвес в отборе ЛЕ, но не смог победить в ответном матче – расточительство резервистов принесло ничью