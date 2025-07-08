Главный тренер "горняков" Арда Туран лично вышел на связь с 29-летним игроком, стремясь убедить его изменить позицию относительно возможного трансфера, сообщает Taka Gazetesi.

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Между тем интерес к Чакиру также проявляли Монако и Фенербахче, однако договориться с нынешним клубом вратаря им не удалось. Зато Шахтер остается главным претендентом на подписание опытного турка.

По информации источника, Трабзонспор готов рассмотреть предложение, которая будет включать 7 миллионов евро и атакующего полузащитника Артема Бондаренко, который очень интересует "бордово-синих". Впрочем, Шахтер пока предлагает только 3 миллиона и Бондаренко. При этом тренер Трабзонспора Фатих Текке сомневается в целесообразности этого варианта.

Ориентировочная рыночная стоимость Чакыра, по данным Transfermarkt, составляет 9,5 миллиона евро.

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