Туран близок к возвращению в Галатасарай – скандальный вингер отклонил предложение из Германии

Скандальный экс-полузащитник испанской Барселоны Арда Туран находится в шаге от возвращения в родной клуб.

"Желто-красные" имеют предварительную договоренность с 33-летним вингером, сообщает Besoccer со ссылкой на AS.

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Туран в данный момент находится в статусе свободного агента, поскольку 30 июня закончился его контракт с Барселоной. На Камп Ноу турок не смог закрепиться и провел всего 55 матчей во всех турнирах (15 голов) за пять лет. Зимой 2018-го Туран перебрался в Башакшехир на правах аренды, но в этом году в январе досрочно покинул Истанбул по обоюдному согласию, а осенью был осужден почти до трех лет лишения свободы по нескольким статьям.

Кроме Галатасарая, предложившего 25790 евро за каждый проведенный матч и 500 тысяч бонусов за чемпионский титул, на Турана также претендовал Ганновер. Однако, потенциальные выступления во второй Бундеслиге ветерана не заинтересовали.

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