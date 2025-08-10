"Мы не можем защищаться подобным образом. Мы должны отрабатывать наши моменты до конца и отрабатывать их правильно.

Карпаты расписали ничью с Шахтером в грандиозном матче с 6 голами – "львы" снова огорчили Турана в компенсированное время

В первую очередь, футбол – это игра друг против друга, и мы должны быть лучше именно в этом аспекте, должны лучше реагировать в момент, когда теряем мяч. Я считаю, что сегодня мы теряли мяч слишком просто. Это вещи, которые мы должны усовершенствовать, над которыми нужно работать.

Конечно, непросто играть в обороне, когда у нас позади очень много разъездов, но я – не тот тренер, который будет пытаться искать какие-то отмазки. В первую очередь, будучи большим клубом, которым является Шахтер, мы не можем себе позволить прятаться за какими-то отмазками. Я одинаково доверяю всем своим игрокам, верю в каждого из них. Даже если они ошибаются – в первую очередь, это моя ответственность как главного тренера достойно отреагировать на их ошибки и быть рядом с ними, когда им что-то не удается.

Поэтому, как я отметил, в первую очередь полная ответственность на мне. Все мы были игроками в моем коллективе тренеров и все мы ошибались. Поэтому я, как никто другой, прекрасно понимаю, насколько важно для меня как главного тренера сейчас поддержать тех, кто травмирован или, возможно, сыграл не лучшим образом. Мы продолжаем соревноваться. Сегодня, к сожалению, для нас результат не слишком положительный, но, как я отметил, Шахтер будет продолжать бороться – и это только начало борьбы", – цитирует Турана Футбол 360.

Напомним, что Шахтер в зрелищном матче разделил очки с Карпатами, сыграв в результативную ничью 3:3.

Эпическая перестрелка с 6 голами в видеообзоре матча Карпаты – Шахтер – 3:3