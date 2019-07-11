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Тунис разгромил Мадагаскар и стал последним полуфиналистом КАН-2019

11 июля 23:52 15 Читати українською
Тунис разгромил Мадагаскар и стал последним полуфиналистом КАН-2019
Сборная Туниса завоевала путевку в полуфинал турнира / Фото CAF

Завершился последний поединок 1/4 финала Кубка африканских наций.

 

Кубок африканских наций-2019, 1/4 финала

Мадагаскар – Тунис – 0:3

Гол: Сасси, 52, Мскани, 60, Слити, 90+3

Алжир в серии пенальти одержал победу над Кот-д'Ивуаром, став третьим полуфиналистом КАН-2019

Сенсационная сборная турнира гордо держалась против грозного Туниса в течение первого тайма, иногда игроки Мадагаскара даже выбегали в достаточно острые контратаки, но результата это не принесло.

Практически сразу после перерыва номинальные хозяева все-таки пропустили мяч и растерялись. Это позволило тунисцам сразу удвоить счет, а в конце встречи забить третий мяч и легко забрать путевку в 1/2 финала турнира.

В полуфинале Тунису будет противостоять сборная Сенегала. За вторую путевку на заключительный матч КАН-2019 будут бороться Алжир и Нигерия.

"На папері будь-яка команда краща, аніж ми". Як Мадагаскар став головною сенсацією КАН-2019

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Теги
КАН-2019 Мадагаскар - Тунис Мир Кубок африканских наций
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