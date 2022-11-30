Сборные Туниса и Франции завершают групповой этап чемпионата мира очным матчем. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию игры смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Тунис – Франция начнется в 17:00 по киевскому времени. Действующие чемпионы мира гарантировали себе плей-офф и фактически не имеют никакой мотивации – лишь поражение с большим счетом может лишить их первой строчки группы. Тунисцам же для выхода нужно одерживать сенсационную победу и надеяться на "правильный" результат в параллельном матче (ничья или победа Дании над Австралией с худшей разницей, чем они сами).

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Прямая трансляция доступна на сайте и телеканале Суспільне и на платформе MEGOGO. За основными событиями игры можно следить в текстовой онлайн-трансляции Футбол 24.

Стартовые составы:

Тунис: Дахмен – Мерия, Гандри, Тальби – Кешрида, Скири, Лаидуни, Маалул – Бен Слиман, Хазри, Бен Ромдхан.

Франция: Манданда – Дисаси, Варан, Конате, Камавинга – Фофана, Чуамени, Верету, – Гендузи, Коло Муани, Коман.