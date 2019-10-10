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Тулуза уволила Казанову

14:42 33 Читати українською
Тулуза уволила Казанову
Ален Казанова / AFP

Руководство французской Тулузы отправило в отставку главного тренера Алена Казанову.

 

58-летний специалист покинул должность наставника "фиалок", сообщает официальный сайт клуба.

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Окситанцы под руководством Казановы неудачно стартовали в новом сезоне Лиги 1. После 9-ти туров Тулуза идет в зоне вылета, набрав 9 очков. В минувшие выходные тулузцы потерпели домашнее поражение (1:3) от Бордо.

Ален Казанова работал с Тулузой в 2008-2015 гг. и с июня 2018-го. Наивысшее достижение за время работы – 4-е место в сезоне 2008/09.

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Тулуза Тулуза Франция Ален Казанова Ален Казанова Тулуза - Бордо
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