Тулуза и Нант решали судьбу последнего места прописки в Лиге 1. Отчет матча читайте на Футбол 24.

Чемпионат Франции, плей-офф, второй матч

Нант – Тулуза – 0:1 (2:1)

Гол: Байо, 62

Удаление: Нгомо, 84 (Т)

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Тулуза имела роскошный шанс вернуться в Лигу 1, с которой попрощалась только в прошлом сезоне, но не смогла пройти плей-офф против Нанта.

Гости даже сумели минимально победить, но этого оказалось недостаточно. Результат первого матча 2:1 в пользу Нанта все же оставил "канареек" в самом высоком французском дивизионе.

В Лигу 1 ранее оформили путевки Клермон и Труа. Напомним, за последних будет выступать украинский форвард Николай Кухаревич.

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