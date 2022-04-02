"Я ничего не могу изменить. Некоторые вещи в жизни вы не можете изменить, поэтому отпустите их и делайте то, на что вы можете повлиять. Именно это мы делаем сейчас.

Я человек, который пытается не очень беспокоиться, особенно о тех вещах, на которые я не оказываю никакого влияния. И потому сейчас не моя задача – выступать и агитировать за кого-то. Я просто здесь не для этого и счастлив, что не участвую в этом.

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Когда мы скорректируем наши ожидания и примем решение, я познакомлюсь с новыми владельцами и посмотрю, как выглядит новая структура, если она будет. Мы должны быть открыты для всего происходящего, потому что изменения не всегда столь негативны. Вы всегда можете стать лучше.

Лично мне немного грустно, что все не может продолжаться так, как было. Мне было очень комфортно, и я чувствовал себя очень сильным в такой структуре. Нам нужно будет спросить новых владельцев, новых ответственных лиц, как это должно измениться, а потом нам следует адаптироваться", – цитирует Тухеля Goal.

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