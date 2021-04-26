"У Зидана невероятные показатели, особенно в Лиге чемпионов, где он побеждал три раза подряд, что практически невозможно. Мы вышли в полуфинал и на самом высоком уровне будем играть с Реалом. Что может быть тяжелее? Это потому, что они – самая опытная команда в этом турнире.

Зидан признался, как воспринял шквал критики после поражений от Шахтера

Сейчас у нас есть решающие матчи в Кубке Англии, АПЛ и Лиге чемпионов. Я надеюсь, что мы сможем играть в авантюрный футбол. Мы можем играть в агрессивный и напряженный футбол. Мы будем бороться с ними жестко, и давайте посмотрим, кто будет победителем этих двух игр.

Это большой вызов, и после него мы станем умнее и лучше. Это будет огромный опыт. Мы очень рады достичь такого уровня. Это то, о чем вы мечтаете, будучи маленьким мальчиком, – играть против Реала Мадрид. В этом нет никаких сомнений", – цитирует Тухеля Goal.com.

Две звезды Челси спровоцировали скандал перед матчем с Реалом – все после очередной нелегальной вечеринки

К слову, противостояние Реала с Челси состоится 27 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Ответный матч запланирован на 5 мая. Другую полуфинальную пару составляют ПСЖ и Манчестер Сити.