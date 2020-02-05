Тухель высказался насчет грандиозной вечеринки Неймара накануне дня рождения

Главный тренер ПСЖ Тухель оригинально прокомментировал праздничную вечеринку Неймара, посвященную дню рождения бразильца.

"Повлияла ли вечеринка по случаю дня рождения Неймара на других игроков ПСЖ? Да, но что я могу сделать? Если бы я оставил на скамейке запасных всех игроков, которые были на вечеринке, у меня не было бы команды.

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Нельзя было отсеивать игроков за их присутствие на вечеринке. К счастью, матч с Монпелье был не слишком напряженным, потому что мы сыграли одиннадцатью игроками против 10", – приводит слова Тухеля Le Parisien.

Напомним, Неймару сегодня, 5 февраля, исполнилось 28 лет. Накануне праздничного дня бразилец устроил грандиозную вечеринку, на которую пригласил почти весь состав ПСЖ.

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