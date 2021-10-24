Коуч Челси Томас Тухель, похоже, уже не раз пожалел, что сделал заявление о серьезной заинтересованности в подписании Эрлинга Холанда.

"Я оказался в ловушке. Я получил награду от немецкой газеты. Они вручили мне ее и спросили об этом игроке. Обычно я никогда не говорю о футболистах других клубов. В любом случае. Просто не делаю этого.

"Тогда это казалось абсолютно нереальным и невозможным": Тухель – о планах Челси подписать Холанда

Мы посмеялись над этим, я должен был лучше разобраться в ситуации. Если пошутить об этом и в хорошей манере ответить на вопросы... Получая эту награду, я пошутил и над Лукаку, сказав что-то об игре в двух нападающих.

Но это поняли так, словно мы сделали предложение о трансфере. Эта фраза была сказана в определенном контексте, но я должен был лучше понять ситуацию", – цитирует Тухеля Goal.com .

Напомним, на Эрлинга Холанда охотится ряд европейских грандов, среди которых наиболее активными являются МЮ, Челси, Реал, Бавария, ПСЖ и Манчестер Сити. Летом норвежца можно будет переманить, заплатив отступные в 75 млн евро.

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