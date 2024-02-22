Тухель выбрал себе новый клуб после ухода из Баварии – его могут уволить досрочно
Главный тренер Баварии Томас Тухель присматривается к работе в Манчестер Юнайтед.
Тухель заинтересован в продолжении тренерской карьеры в Манчестер Юнайтед. Как информирует инсайдер Флориан Плеттенберг, он подтверждает собственную информацию, которую озвучил несколько дней назад. Сообщается, что Томас не считает свою миссию в АПЛ выполненной и вполне может представить себя во главе "красных дьяволов".
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Также Тухель является ещё одной опцией для Барселоны – каталонский клуб всерьёз рассматривает возможность пригласить немецкого специалиста после летнего расставания с Хави.
В то же время другой инсайдер Рафаэль Хонигштайн информирует о том, что совет директоров Баварии может досрочно уволить Тухеля с поста главного тренера команды, не дожидаясь лета. Это произойдёт в том случае, если отношения между тренером и его подопечными ухудшатся.
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