"Вышла тяжелая игра. Возможно, это была не лучшая игра для просмотра по телевидению, но с линии поля она выглядела, как очень напряженная, очень быстрая. Было очень сложно действовать против Порту и противодействовать их давлению.

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Мы защищались очень хорошо, мы заслужили "сухой" матч, у нас были хорошие моменты, но мы не забили гол. В целом, мы заслужили обыграть Порту по итогам 180 минут.

Я не выражаю пожеланий, но в целом мне бы хотелось не играть в Лиге чемпионов с командами из своей лиги. До игры соперников еще есть время. Я буду ее смотреть, и мне приятно будет это делать в статусе полуфиналиста. В этой паре все возможное, Ливерпуль дома очень сильный. Ну а мы примем того соперника, который будет", – сказал Тухель в эфире BT Sport.

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