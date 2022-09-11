"Это одно из самых сложных сообщений, которые мне когда-либо приходилось писать. И это то, чего я надеялся избежать еще в течение многих лет. Я опустошен тем, что мое время в Челси подошло к концу. Это клуб, где я чувствовал себя как дома, как профессионально, так и лично. Большое спасибо всему персоналу, игрокам и болельщикам за то, что гостеприимно приняли меня с самого начала.

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Гордость и радость побед в Лиге чемпионов и клубном ЧМ с этой командой останутся со мной навсегда. Для меня большая честь быть частью истории этого клуба, и воспоминания о последних 19 месяцах всегда будут занимать особое место в моем сердце", – Тухель написал в Twitter, чего не делал с апреля 2020 года.

Напомним, немца уволили после 10 очков в 6 турах АПЛ и поражения от Динамо З на старте ЛЧ.

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