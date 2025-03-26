Тухель недоволен сроками начала следующего международного периода, который фактически приходится на середину летних каникул. 7 июня Англия сыграет в гостях с Андоррой, а через три дня примет на своём поле Сенегал. Тухель предпочел бы провести эти матчи в другое время года: в конце концов, клубный сезон заканчивается в конце мая.

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"Это не самое удобное время для футболистов. У них будет десять-четырнадцать дней отдыха, а затем они снова будут играть международные матчи. Возможно, ФИФА стоит внимательно изучить календарь и решить, можно ли перенести эти матчи. Это было бы в интересах игроков", – цитирует Тухеля Voetbal International.

После летних каникул сборная Англии будет "выселена": домашний матч против Андорры в начале сентября не может быть сыгран на Уэмбли. Причина заключается в серии концертов Coldplay. Ожидается, что эта встреча состоится в Бирмингеме на Вилла Парк.

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