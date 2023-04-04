Новый наставник Баварии Томас Тухель близок к "завоеванию" раздевалки Баварии своим естественным авторитетом. Как информирует Sport1, 49-летний специалист не придал значения "каталогу штрафов", который был разработан предыдущим тренером команды Юлианом Нагельсманном.

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Сообщается, что Тухель рассчитывает на профессионализм своих подопечных. Девиз Томаса – требовательный, но не слишком строгий. Этим он напоминает Юппа Хайнкеса. Последний как-то сказал: "Я не полицейский, который следит за тем, опаздывает ли мой игрок на две минуты. Каталоги штрафов уже не актуальны, я доверяю здравому смыслу своих парней".

В первом матче под руководством Тухеля Бавария одолела дортмундскую Боруссию со счётом 4:2.

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