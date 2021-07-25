"Я не верю в индивидуальные награды", – Тухель отреагировал на звание лучшего тренера Германии
Главный тренер Челси Томас Тухель получил престижную индивидуальную награду.
Томас Тухель получил звание лучшего тренера Германии по итогам прошлого сезона, сообщает ESPN.
Челси официально подписал новый контракт с Тухелем
"Я не верю в индивидуальные награды. Но искренне верю, что это командные усилия, причем не только игроков на поле, которых все любят, но и людей, которые находятся в тени. Я делаю это не один, а со всеми сотрудниками клуба" , – прокомментировал достижение наставник.
В этой номинации наставник Челси оставил позади экс-руководителя Баварии Ганс-Дитер Флика, а также главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа. Для Тухеля прошлый сезон выдался неоднозначным, ведь зимой его уволили из ПСЖ, но после назначения в Челси немец помог лондонцам завоевать трофей Лиги чемпионов.
Также Тухель имеет опыт работы в дортмундской Боруссии и Майнце.
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