Томас Тухель получил звание лучшего тренера Германии по итогам прошлого сезона, сообщает ESPN.

Челси официально подписал новый контракт с Тухелем

"Я не верю в индивидуальные награды. Но искренне верю, что это командные усилия, причем не только игроков на поле, которых все любят, но и людей, которые находятся в тени. Я делаю это не один, а со всеми сотрудниками клуба" , – прокомментировал достижение наставник.

В этой номинации наставник Челси оставил позади экс-руководителя Баварии Ганс-Дитер Флика, а также главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа. Для Тухеля прошлый сезон выдался неоднозначным, ведь зимой его уволили из ПСЖ, но после назначения в Челси немец помог лондонцам завоевать трофей Лиги чемпионов.

Также Тухель имеет опыт работы в дортмундской Боруссии и Майнце.

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