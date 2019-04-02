Тухель сравнил Мбаппе с акулой

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился впечатлениями от игры форварда команды Килиана Мбаппе.

"У Мбаппе характер победителя, он хочет забивать всегда. Он похож на акулу, которая если почувствует каплю крови, то сопернику придется несладко. Главная цель Килиана – забивать как можно больше голов, он исключительный игрок", – передает слова Тухеля L'Equipe.

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В текущем сезоне 20-летний французский нападающий забил 27 голов в 24-х матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что парижский клуб предложит Килиану новый контракт с зарплатой более 40 млн евро в год, что сделает его вторым самым высокооплачиваемым футболистом мира после Лионеля Месси, который получает 48 млн евро.

Сейчас в СМИ распространяются слухи о возможном переходе Мбаппе в мадридский Реал. В Мадриде считают, что в случае продления контракта подписать нападающего будет практически невозможно.

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