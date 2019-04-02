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Тухель сравнил Мбаппе с акулой

18:28 15 Читати українською
Тухель сравнил Мбаппе с акулой
Килиан Мбаппе / Фото: reuters

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился впечатлениями от игры форварда команды Килиана Мбаппе.

"У Мбаппе характер победителя, он хочет забивать всегда. Он похож на акулу, которая если почувствует каплю крови, то сопернику придется несладко. Главная цель Килиана – забивать как можно больше голов, он исключительный игрок", – передает слова Тухеля L'Equipe.

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В текущем сезоне 20-летний французский нападающий забил 27 голов в 24-х матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что парижский клуб предложит Килиану новый контракт с зарплатой более 40 млн евро в год, что сделает его вторым самым высокооплачиваемым футболистом мира после Лионеля Месси, который получает 48 млн евро.

Сейчас в СМИ распространяются слухи о возможном переходе Мбаппе в мадридский Реал. В Мадриде считают, что в случае продления контракта подписать нападающего будет практически невозможно.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Томас Тухель Томас Тухель
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