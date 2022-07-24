"Я далек от расслабления. Мы просто были недостаточно хорошими. Мы просто не были конкурентоспособны. Тревожит то, что уровень физической и моральной преданности этому матчу был намного выше Арсенала, чем у нас.

Арсенал – Челси – 4:0 – видео голов и обзор дебютного матча Зинченко

Они играли, я думаю, их сильнейшим составом и структурой, которые вы видели за последние несколько недель. Это был состав, которым они постараются начать для игр Премьер-лиги. Это, безусловно, был не самый сильный состав Челси. Это часть объяснения, но лишь небольшая часть, а другая вызывает беспокойство. Я не могу гарантировать, что мы будем готовы через две недели", – цитирует Тухеля Goal.

Напомним, Арсенал уничтожил Челси (4:0) в товарищеском поединке, в котором Зинченко дебютировал в составе "канониров".

Зинченко дебютировал за Арсенал с разгромной победы над Челси: провел тайм, уничтожил визави и стал свидетелем шедевра