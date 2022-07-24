Тухель разнес игроков Челси за унизительное поражение от Зинченко и Ко
Главный тренер Челси Томас Тухель очень критически отреагировал на исход поединка против Арсенала.
"Я далек от расслабления. Мы просто были недостаточно хорошими. Мы просто не были конкурентоспособны. Тревожит то, что уровень физической и моральной преданности этому матчу был намного выше Арсенала, чем у нас.
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Они играли, я думаю, их сильнейшим составом и структурой, которые вы видели за последние несколько недель. Это был состав, которым они постараются начать для игр Премьер-лиги. Это, безусловно, был не самый сильный состав Челси. Это часть объяснения, но лишь небольшая часть, а другая вызывает беспокойство. Я не могу гарантировать, что мы будем готовы через две недели", – цитирует Тухеля Goal.
Напомним, Арсенал уничтожил Челси (4:0) в товарищеском поединке, в котором Зинченко дебютировал в составе "канониров".
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