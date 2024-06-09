В течение последних недель Тухель длительное время вёл переговоры с представителями Манчестер Юнайтед по поводу замены Эрика Тен Хага на Олд Траффорд. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, в какой-то момент немецкий специалист решил прервать процесс переговоров и отказаться от этой работы.

Манчестер Юнайтед начал переговоры с двумя тренерами на замену Тен Хагу

Сообщается, что Тухель решил сделать перерыв и не возглавлять этим летом ни одну команду. Томас намерен немного отдохнуть от работы. Напомним, что ранее он отказался продлевать контракт с Баварией, руководство которой упрашивало тренера остаться.

В ближайшее время боссы Манчестер Юнайтед примут решение о будущем Тен Хага.

Ман Юнайтед обыграл Сити в финале Кубка Англии – дети принесли тен Хагу второй трофей в Англии и вывели в еврокубки