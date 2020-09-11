Тухель прокомментировал слухи относительно усиления ПСЖ – тренер подтвердил один трансфер
13:42 - Читати українською
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель ответил на вопросы журналистов о потенциальных новичках парижан.
"Трансфер Флоренци? Надеюсь, переход произойдет. Я настроен очень оптимистично.
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Маттео Гендузи (Арсенал – прим.)? Нет, его не будет", – цитирует Тухеля Goal.
Защитник Флоренци принадлежит Роме, но вторую часть прошлого сезона провел в Валенсии на правах аренды. Контракт 29-летнего защитника с Ромой рассчитан до лета 2023-го, его нынешняя цена за Transfermarkt – 10 млн евро.
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