Главный тренер ПСЖ Томас Тухель ответил на вопросы журналистов о потенциальных новичках парижан.

"Трансфер Флоренци? Надеюсь, переход произойдет. Я настроен очень оптимистично.

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Маттео Гендузи (Арсенал – прим.)? Нет, его не будет", – цитирует Тухеля Goal.

Защитник Флоренци принадлежит Роме, но вторую часть прошлого сезона провел в Валенсии на правах аренды. Контракт 29-летнего защитника с Ромой рассчитан до лета 2023-го, его нынешняя цена за Transfermarkt – 10 млн евро.

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