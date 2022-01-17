ФИФА традиционно раздает ежегодные награды The Best. Уже известно несколько победителей.

Томас Тухель, выигравший Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, признан лучшим тренером по итогам 2021 года. В голосовании он обошел наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу и алленаторе сборной Италии Роберто Манчини.

Ламела завоевал премию Пушкаша за невероятный гол в ворота Арсенала

Одним из кузнецов побед Челси был Эдуар Менди, завоевавший награду лучшему голкиперу года. Сенегалец опередил Джанлуиджи Доннарумму (ПСЖ и сборная Италии) и Мануэля Нойера (Бавария и сборная Германии).

Звание тренерки года от ФИФА завоевала возглавляющая Челси Эмма Хейз.

Челси повторно победил Тоттенхэм и вышел в финал Кубка лиги – VAR отобрал у "шпор" два пенальти и гол

Награда #Лучший вратарь FIFA среди мужчин 2021 достается Эдуару Менди!



? Величайший мужской вратарь в мире! pic.twitter.com/4bMxnyJ1k9 — Чемпионат мира по футболу (@FIFAWorldCup) 17 января 2022 г.