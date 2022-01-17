Тухель признан лучшим тренером года, а Менди – голкипером
ФИФА традиционно раздает ежегодные награды The Best. Уже известно несколько победителей.
Томас Тухель, выигравший Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, признан лучшим тренером по итогам 2021 года. В голосовании он обошел наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу и алленаторе сборной Италии Роберто Манчини.
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Одним из кузнецов побед Челси был Эдуар Менди, завоевавший награду лучшему голкиперу года. Сенегалец опередил Джанлуиджи Доннарумму (ПСЖ и сборная Италии) и Мануэля Нойера (Бавария и сборная Германии).
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