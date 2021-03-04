"Отец, без сомнения – мой пример для подражания. Он передал мне страсть к тренерской работе, поскольку сам занимался этим ремеслом.

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Кроме того, в Штутгарте меня научили, что успех зависит от внимания к мелочам и трудолюбия, а не только от таланта и страсти. Когда я был футболистом, то многое взял от Ральфа Рангника. Он показал нам видео с матчами Пармы и киевского Динамо и заставил играть в таком же стиле. Это один из аспектов, повлиявших на мою карьеру. Это было действительно что-то революционное", – рассказал немец в интервью ITASportPress.

Напомним, что упомянутый Тухелем Рангник является давним ценителем идей Арриго Сакки и Валерия Лобановского.

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