"Хочу быть очень честным с вами, сначала это было проблемой. Подумал: "Почему только 18 месяцев?" А через минуту подумал: "Это что-то меняет?" Если даже они дадут мне четыре с половиной года, они все равно смогут меня уволить. Например, если я им не понравлюсь.

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Могу ли я быть уверен, что буду там четыре с половиной года? Конечно, нет. Это высокий уровень. Решил не очень волноваться, проявить достаточно смелости, чтобы отправиться в это приключение, потому что было совершенно ясно, что я хочу это сделать и не хочу терять шанс", – цитирует Тухеля Goal.

Заметим, Томас уже успел провести с "пенсионерами" один поединок – они сыграли вничью с Вулверхэмптон (0:0). Уже сегодня, 31 января, подопечные Тухеля будут играть с Бернли, начало в 14:00.

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