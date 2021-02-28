"Тогдашний спортивный директор ПСЖ – португалец Антеро Энрике – очень хорошо знаком с ним (с Бруну – прим.). Мы упорно боролись, чтобы получить его.

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Бруну – один из лучших атакующих хавбеков в мире, он делает огромный вклад в ход матчей. Плохо, что придется играть против него", – цитирует Тухеля Goal.

Напомним, Фернандеш перебрался в МЮ из Спортинга летом 2020-го и сразу стал одним из лидеров коллектива. В активе 26-летнего полузащитника 38 матчей в текущем сезоне (22 гола и 13 ассистов).

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